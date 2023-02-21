Высовень Спиридон Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВысовень Спиридон Стефанович

Высовень Спиридон Стефанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

08.10.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Высовень Стефан Моисеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.01.1902

Дочь: Мария Спиридоновна

Мать ребёнка: Высовень Зиновия Емельянова

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Высовень Лука Спиридонович

Мать ребёнка: Высовень Зиновия Емельянова

Рождение ребёнка
1910

Сын: Высовень Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Высовень Зиновия Емельянова

Рождение ребёнка
05.02.1911

Сын: Высовень Алексей Спиридонович

Мать ребёнка: Высовень Зиновия Емельянова

Рождение ребёнка
1912

Сын: Высовень Стефан Спиридонович

Мать ребёнка: Высовень Зиновия Емельянова

Рождение ребёнка
02.11.1917

Дочь: Екатерина Спиридоновна

Мать ребёнка: Высовень Зиновия Емельянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Высовень Зиновия Емельянова

Смерть
08.10.1918
Носовка, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close