Высовень Спиридон Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти08.10.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Высовень Стефан Моисеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.01.1902
Дочь: Мария Спиридоновна
Мать ребёнка: Высовень Зиновия Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Высовень Лука Спиридонович
Мать ребёнка: Высовень Зиновия Емельянова
Рождение ребёнка
1910
Сын: Высовень Иван Спиридонович
Мать ребёнка: Высовень Зиновия Емельянова
Рождение ребёнка
05.02.1911
Сын: Высовень Алексей Спиридонович
Мать ребёнка: Высовень Зиновия Емельянова
Рождение ребёнка
1912
Сын: Высовень Стефан Спиридонович
Мать ребёнка: Высовень Зиновия Емельянова
Рождение ребёнка
02.11.1917
Дочь: Екатерина Спиридоновна
Мать ребёнка: Высовень Зиновия Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.10.1918
Носовка, Чернігівська область