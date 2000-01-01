Высовень Зиновия Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высовень Зиновия Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1902

Дочь: Мария Спиридоновна

Отец ребёнка: Высовень Спиридон Стефанович

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Высовень Лука Спиридонович

Отец ребёнка: Высовень Спиридон Стефанович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Высовень Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Высовень Спиридон Стефанович

Рождение ребёнка
05.02.1911

Сын: Высовень Алексей Спиридонович

Отец ребёнка: Высовень Спиридон Стефанович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Высовень Стефан Спиридонович

Отец ребёнка: Высовень Спиридон Стефанович

Рождение ребёнка
02.11.1917

Дочь: Екатерина Спиридоновна

Отец ребёнка: Высовень Спиридон Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Высовень Спиридон Стефанович

Смерть
Неизвестно
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