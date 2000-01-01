Высовень Зиновия Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1902
Дочь: Мария Спиридоновна
Отец ребёнка: Высовень Спиридон Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Высовень Лука Спиридонович
Отец ребёнка: Высовень Спиридон Стефанович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Высовень Иван Спиридонович
Отец ребёнка: Высовень Спиридон Стефанович
Рождение ребёнка
05.02.1911
Сын: Высовень Алексей Спиридонович
Отец ребёнка: Высовень Спиридон Стефанович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Высовень Стефан Спиридонович
Отец ребёнка: Высовень Спиридон Стефанович
Рождение ребёнка
02.11.1917
Дочь: Екатерина Спиридоновна
Отец ребёнка: Высовень Спиридон Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно