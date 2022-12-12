Бутченко Наталия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти12.09.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1902
Сын: Бутченко Игнатий Яковлевич
Отец ребёнка: Бутченко Яков Павлович
Рождение ребёнка
02.12.1904
Сын: Бутченко Савелий (Савва) Яковлевич
Отец ребёнка: Бутченко Яков Павлович
Рождение ребёнка
09.04.1907
Отец ребёнка: Бутченко Яков Павлович
Рождение ребёнка
26.08.1909
Отец ребёнка: Бутченко Яков Павлович
Рождение ребёнка
03.12.1911
Сын: Бутченко Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Бутченко Яков Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.09.1920