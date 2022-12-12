Бутченко Наталия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутченко Наталия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

12.09.1920

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1902

Сын: Бутченко Игнатий Яковлевич

Отец ребёнка: Бутченко Яков Павлович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.12.1904

Сын: Бутченко Савелий (Савва) Яковлевич

Отец ребёнка: Бутченко Яков Павлович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.04.1907

Сын: Бутченко Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Бутченко Яков Павлович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.08.1909

Сын: Бутченко Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Бутченко Яков Павлович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.12.1911

Сын: Бутченко Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Бутченко Яков Павлович

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутченко Яков Павлович

Смерть
12.09.1920
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