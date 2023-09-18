Бутченко (Вовк) Анна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБутченко (Вовк) Анна Игнатьевна

Бутченко (Вовк) Анна Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

09.02.1880

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1836

Муж: Бутченко Алексей Григорьевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.02.1838

Сын: Бутченко Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Бутченко Алексей Григорьевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.12.1840

Сын: Бутченко Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Бутченко Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
31.08.1843

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Бутченко Алексей Григорьевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.10.1847

Дочь: Христина Алексеевна

Отец ребёнка: Бутченко Алексей Григорьевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.02.1851

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Бутченко Алексей Григорьевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.09.1856

Дочь: Евфимия Алексеевна

Отец ребёнка: Бутченко Алексей Григорьевич

Носовка, Чернігівська область
Смерть
09.02.1880
Носовка, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close