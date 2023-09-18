Бутченко (Вовк) Анна Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти09.02.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.01.1836
Рождение ребёнка
24.02.1838
Отец ребёнка: Бутченко Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
14.12.1840
Сын: Бутченко Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Бутченко Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
31.08.1843
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Бутченко Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
04.10.1847
Дочь: Христина Алексеевна
Отец ребёнка: Бутченко Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
01.02.1851
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Бутченко Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
12.09.1856
Дочь: Евфимия Алексеевна
Отец ребёнка: Бутченко Алексей Григорьевич
Смерть
09.02.1880