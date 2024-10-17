Песоцкая (Киселёва) Надежда Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Песоцкая (Киселёва) Надежда Сидоровна

Место рождения

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Киселёв Сидор Павлович

Мать: Киселёва Евдокия Никитична

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
24.01.1882 ст.

Муж: Песоцкий Алексей Борисович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.10.1882 ст.

Дочь: Лебедева (Песоцкая) Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Песоцкий Алексей Борисович

Рождение ребёнка
20.08.1884 ст.

Сын: Песоцкий Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Песоцкий Алексей Борисович

Рождение ребёнка
25.09.1894 ст.

Сын: Песоцкий Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Песоцкий Алексей Борисович

Смерть
Неизвестно

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