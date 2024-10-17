Песоцкая (Киселёва) Надежда Сидоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Киселёв Сидор Павлович
Бракосочетание
24.01.1882 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.10.1882 ст.
Дочь: Лебедева (Песоцкая) Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Песоцкий Алексей Борисович
Рождение ребёнка
20.08.1884 ст.
Сын: Песоцкий Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Песоцкий Алексей Борисович
Рождение ребёнка
25.09.1894 ст.
Сын: Песоцкий Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Песоцкий Алексей Борисович
Смерть
Неизвестно