Песоцкий Алексей Борисович
Место рожденияМихальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1882 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.10.1882 ст.
Дочь: Лебедева (Песоцкая) Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Песоцкая (Киселёва) Надежда Сидоровна
Рождение ребёнка
20.08.1884 ст.
Сын: Песоцкий Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Песоцкая (Киселёва) Надежда Сидоровна
Рождение ребёнка
25.09.1894 ст.
Сын: Песоцкий Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Песоцкая (Киселёва) Надежда Сидоровна
Смерть
Неизвестно