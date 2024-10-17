Песоцкий Алексей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПесоцкий Алексей Борисович

Песоцкий Алексей Борисович

Место рождения

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1882 ст.

Жена: Песоцкая (Киселёва) Надежда Сидоровна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.10.1882 ст.

Дочь: Лебедева (Песоцкая) Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Песоцкая (Киселёва) Надежда Сидоровна

Рождение ребёнка
20.08.1884 ст.

Сын: Песоцкий Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Песоцкая (Киселёва) Надежда Сидоровна

Рождение ребёнка
25.09.1894 ст.

Сын: Песоцкий Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Песоцкая (Киселёва) Надежда Сидоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.