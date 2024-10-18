Лебедева (Песоцкая) Прасковья Алексеевна
Место рожденияМихальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения22.10.1882 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1882 ст.
Бракосочетание
06.02.1900 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.08.1903 ст.
Отец ребёнка: Лебедев Аким Алексеевич
Рождение ребёнка
13.04.1906 ст.
Дочь: Лебедева Ирина Акимовна
Отец ребёнка: Лебедев Аким Алексеевич