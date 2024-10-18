Лебедева (Песоцкая) Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Песоцкая) Прасковья Алексеевна

Место рождения

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

22.10.1882 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1882 ст.

Отец: Песоцкий Алексей Борисович

Мать: Песоцкая (Киселёва) Надежда Сидоровна

Бракосочетание
06.02.1900 ст.

Муж: Лебедев Аким Алексеевич

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.08.1903 ст.

Сын: Лебедев Георгий Акимович

Отец ребёнка: Лебедев Аким Алексеевич

Старый Двор, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.04.1906 ст.

Дочь: Лебедева Ирина Акимовна

Отец ребёнка: Лебедев Аким Алексеевич

Старый Двор, Невельский муниципальный район, Псковская область

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