Киселёва Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти06.07.1872 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Киселёв Сидор Павлович
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Песоцкая Надежда Сидоровна
Отец ребёнка: Киселёв Сидор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Киселёв Сидор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.07.1872 ст.