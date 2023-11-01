Киселёва Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва Евдокия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

06.07.1872 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Киселёв Михаил Сидорович

Отец ребёнка: Киселёв Сидор Павлович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Песоцкая Надежда Сидоровна

Отец ребёнка: Киселёв Сидор Павлович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселёв Иосиф Сидорович

Отец ребёнка: Киселёв Сидор Павлович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Сидор Павлович

Смерть
06.07.1872 ст.
Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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