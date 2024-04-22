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Киселёв Сидор Павлович

Место рождения

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

06.01.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Киселёв Михаил Сидорович

Мать ребёнка: Киселёва Евдокия Никитична

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Песоцкая Надежда Сидоровна

Мать ребёнка: Киселёва Евдокия Никитична

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселёв Иосиф Сидорович

Мать ребёнка: Киселёва Евдокия Никитична

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселёва Евдокия Никитична

Смерть
06.01.1896 ст.
Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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