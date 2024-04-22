Киселёв Сидор Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти06.01.1896 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Киселёва Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Песоцкая Надежда Сидоровна
Мать ребёнка: Киселёва Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Киселёва Евдокия Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.1896 ст.