Семернева (Елистратова) Матрона Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семернева (Елистратова) Матрона Емельянова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.11.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1875

Отец: Елистратов Емельян Иванов

Мать: Елистратова Мария Ефремова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.01.1898

Муж: Семернев Дмитрий Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1900

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Семернев Дмитрий Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.09.1902

Дочь: Голенкина Параскева Дмитровна

Отец ребёнка: Семернев Дмитрий Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1908

Сын: Семернев Максим Дмитриев

Отец ребёнка: Семернев Дмитрий Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1910

Дочь: Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Семернев Дмитрий Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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