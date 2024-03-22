Семернева (Елистратова) Матрона Емельянова
Место рождения
Дата рождения06.11.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1875
Бракосочетание
18.01.1898
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1900
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Семернев Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
29.09.1902
Дочь: Голенкина Параскева Дмитровна
Отец ребёнка: Семернев Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
13.08.1908
Отец ребёнка: Семернев Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
29.06.1910
Дочь: Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Семернев Дмитрий Яковлев
Смерть
Неизвестно