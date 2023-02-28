Елистратов Емельян Иванов
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти25.11.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
03.11.1874
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1875
Дочь: Семернева Матрона Емельянова
Мать ребёнка: Елистратова Мария Ефремова
Рождение ребёнка
04.09.1877
Сын: Елистратов Иван Емельянов
Мать ребёнка: Елистратова Мария Ефремова
Рождение ребёнка
13.06.1880
Дочь: Анна Емельянова
Мать ребёнка: Елистратова Мария Ефремова
Рождение ребёнка
17.10.1882
Сын: Елистратов Яков Емельянов
Мать ребёнка: Елистратова Мария Ефремова
Рождение ребёнка
17.09.1885
Дочь: Вера Емельянова
Мать ребёнка: Елистратова Мария Ефремова
Смерть
25.11.1905