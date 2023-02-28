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Елистратов Емельян Иванов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

25.11.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Елистратов Иван Косьмин

Мать: Елистратова Мария Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.11.1874

Жена: Елистратова Мария Ефремова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1875

Дочь: Семернева Матрона Емельянова

Мать ребёнка: Елистратова Мария Ефремова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.09.1877

Сын: Елистратов Иван Емельянов

Мать ребёнка: Елистратова Мария Ефремова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1880

Дочь: Анна Емельянова

Мать ребёнка: Елистратова Мария Ефремова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1882

Сын: Елистратов Яков Емельянов

Мать ребёнка: Елистратова Мария Ефремова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.09.1885

Дочь: Вера Емельянова

Мать ребёнка: Елистратова Мария Ефремова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
25.11.1905
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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