Елистратова (Шейдина) Мария Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елистратова (Шейдина) Мария Ефремова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

28.01.1909

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Шейдин Ефрем Иванов

Мать: Шейдина Анна Иудина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.11.1874

Муж: Елистратов Емельян Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1875

Дочь: Семернева Матрона Емельянова

Отец ребёнка: Елистратов Емельян Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.09.1877

Сын: Елистратов Иван Емельянов

Отец ребёнка: Елистратов Емельян Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1880

Дочь: Анна Емельянова

Отец ребёнка: Елистратов Емельян Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1882

Сын: Елистратов Яков Емельянов

Отец ребёнка: Елистратов Емельян Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.09.1885

Дочь: Вера Емельянова

Отец ребёнка: Елистратов Емельян Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.01.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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