Елистратова (Шейдина) Мария Ефремова
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти28.01.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Шейдин Ефрем Иванов
Мать: Шейдина Анна Иудина
Бракосочетание
03.11.1874
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1875
Дочь: Семернева Матрона Емельянова
Отец ребёнка: Елистратов Емельян Иванов
Рождение ребёнка
04.09.1877
Сын: Елистратов Иван Емельянов
Отец ребёнка: Елистратов Емельян Иванов
Рождение ребёнка
13.06.1880
Дочь: Анна Емельянова
Отец ребёнка: Елистратов Емельян Иванов
Рождение ребёнка
17.10.1882
Сын: Елистратов Яков Емельянов
Отец ребёнка: Елистратов Емельян Иванов
Рождение ребёнка
17.09.1885
Дочь: Вера Емельянова
Отец ребёнка: Елистратов Емельян Иванов
Смерть
28.01.1909