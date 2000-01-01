Калинина (Шамарина) Харитонья (Антонина)
Место рожденияс. Шамары Свердловской области
Дата рождения16.10.1906
Дата смерти27.06.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1906
Отец: Шамарин Евстафий
Мать: Шамарина Павла
с. Шамары Свердловской области
Бракосочетание
24.?.1923
Муж: Калинин Алексей
с. Шамары Свердловской области
Рождение ребёнка
15.11.1924
Сын: Калинин Павел
Отец ребёнка: Калинин Алексей
д. Дубровка Шалинский р-н Свердловской области Свердловской области
Рождение ребёнка
20.01.1926
Дочь: Алисевич Зинаида
Отец ребёнка: Калинин Алексей
Малёпка, Россия
Рождение ребёнка
1929
Сын: Калинин Василий
Отец ребёнка: Калинин Алексей
Смерть
27.06.1975
Пермь