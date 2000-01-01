Калинина (Шамарина) Харитонья (Антонина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Шамарина) Харитонья (Антонина)

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Место рождения

с. Шамары Свердловской области

Дата рождения

16.10.1906

Дата смерти

27.06.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1906

Отец: Шамарин Евстафий

Мать: Шамарина Павла

с. Шамары Свердловской области
Бракосочетание
24.?.1923

Муж: Калинин Алексей

с. Шамары Свердловской области
Рождение ребёнка
15.11.1924

Сын: Калинин Павел

Отец ребёнка: Калинин Алексей

д. Дубровка Шалинский р-н Свердловской области Свердловской области
Рождение ребёнка
20.01.1926

Дочь: Алисевич Зинаида

Отец ребёнка: Калинин Алексей

Малёпка, Россия
Рождение ребёнка
1929

Сын: Калинин Василий

Отец ребёнка: Калинин Алексей

Смерть
27.06.1975
Пермь
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