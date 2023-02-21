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Калинин Павел

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Место рождения

д. Дубровка Шалинский р-н Свердловской области Свердловской области

Дата рождения

15.11.1924

Дата смерти

18.10.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1924

Отец: Калинин Алексей

Мать: Калинина Харитонья (Антонина)

д. Дубровка Шалинский р-н Свердловской области Свердловской области
Рождение ребёнка
04.11.1950

Сын: Калинин Юрий

Мать ребёнка: Дмитриева Мария

г. Пермь
Бракосочетание
05.09.1967

Жена: Дмитриева Мария

г.Пермь, Дзержинский ЗАГС
Смерть
18.10.1979
г. Пермь
Причина смерти: Ишемическая болезнь сердца
Похороны
Неизвестно
г. Пермь, кладбище Южное
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