Калинин Павел
Место рожденияд. Дубровка Шалинский р-н Свердловской области Свердловской области
Дата рождения15.11.1924
Дата смерти18.10.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1924
Отец: Калинин Алексей
д. Дубровка Шалинский р-н Свердловской области Свердловской области
Рождение ребёнка
04.11.1950
Сын: Калинин Юрий
Мать ребёнка: Дмитриева Мария
г. Пермь
Бракосочетание
05.09.1967
Жена: Дмитриева Мария
г.Пермь, Дзержинский ЗАГС
Смерть
18.10.1979
г. Пермь
Причина смерти: Ишемическая болезнь сердца
Похороны
Неизвестно
г. Пермь, кладбище Южное