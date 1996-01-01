Алисевич (Калинина) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алисевич (Калинина) Зинаида

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Место рождения

Малёпка, Россия

Дата рождения

20.01.1926

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1926

Отец: Калинин Алексей

Мать: Калинина Харитонья (Антонина)

Малёпка, Россия
Рождение ребёнка
05.05.1947

Сын: Алисевич Владимир

Отец ребёнка: Алисевич Вячеслав

д. Узляны, Беларусь
Рождение ребёнка
09.05.1953

Дочь: Лопарева Наталья

Отец ребёнка: Алисевич Вячеслав

Смерть
1996
Беларусь, г. Минск
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