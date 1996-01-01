Алисевич (Калинина) Зинаида
Место рожденияМалёпка, Россия
Дата рождения20.01.1926
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1926
Отец: Калинин Алексей
Малёпка, Россия
Рождение ребёнка
05.05.1947
Сын: Алисевич Владимир
Отец ребёнка: Алисевич Вячеслав
д. Узляны, Беларусь
Рождение ребёнка
09.05.1953
Дочь: Лопарева Наталья
Отец ребёнка: Алисевич Вячеслав
Смерть
1996
Беларусь, г. Минск