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Калинин Алексей

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Место рождения

Шамары Свердловской области

Дата рождения

02.06.1900

Дата смерти

15.07.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1900

Отец: Калинин Трофим

Мать: Мария

Шамары Свердловской области
Бракосочетание
24.?.1923

Жена: Калинина Харитонья (Антонина)

с. Шамары Свердловской области
Рождение ребёнка
15.11.1924

Сын: Калинин Павел

Мать ребёнка: Калинина Харитонья (Антонина)

д. Дубровка Шалинский р-н Свердловской области Свердловской области
Рождение ребёнка
20.01.1926

Дочь: Алисевич Зинаида

Мать ребёнка: Калинина Харитонья (Антонина)

Малёпка, Россия
Рождение ребёнка
1929

Сын: Калинин Василий

Мать ребёнка: Калинина Харитонья (Антонина)

Смерть
15.07.1972
Пермь
Похороны
Неизвестно
Пермь, кладбище Южное
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