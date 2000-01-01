Калинин Алексей
Место рожденияШамары Свердловской области
Дата рождения02.06.1900
Дата смерти15.07.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1900
Отец: Калинин Трофим
Мать: Мария
Шамары Свердловской области
Бракосочетание
24.?.1923
с. Шамары Свердловской области
Рождение ребёнка
15.11.1924
Сын: Калинин Павел
Мать ребёнка: Калинина Харитонья (Антонина)
д. Дубровка Шалинский р-н Свердловской области Свердловской области
Рождение ребёнка
20.01.1926
Дочь: Алисевич Зинаида
Мать ребёнка: Калинина Харитонья (Антонина)
Малёпка, Россия
Рождение ребёнка
1929
Сын: Калинин Василий
Мать ребёнка: Калинина Харитонья (Антонина)
Смерть
15.07.1972
Пермь
Похороны
Неизвестно
Пермь, кладбище Южное