Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.06.1900
Сын: Калинин Алексей
Отец ребёнка: Калинин Трофим
Шамары Свердловской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Калинин Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агапея
Отец ребёнка: Калинин Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Антон
Отец ребёнка: Калинин Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Калинин Трофим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калинин Трофим
Смерть
Неизвестно