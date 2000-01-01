Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария

Мария

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
02.06.1900

Сын: Калинин Алексей

Отец ребёнка: Калинин Трофим

Шамары Свердловской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Калинин Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агапея

Отец ребёнка: Калинин Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Антон

Отец ребёнка: Калинин Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Калинин Трофим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Трофим

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close