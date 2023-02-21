Шамарин Евстафий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамарин Евстафий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шамарин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1906

Дочь: Калинина Харитонья (Антонина)

Мать ребёнка: Шамарина Павла

с. Шамары Свердловской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Шамарина Павла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамарин Алексей

Мать ребёнка: Шамарина Павла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Шамарина Павла

Смерть
Неизвестно
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