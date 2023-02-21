Шамарин Евстафий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шамарин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1906
Дочь: Калинина Харитонья (Антонина)
Мать ребёнка: Шамарина Павла
с. Шамары Свердловской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Шамарина Павла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамарин Алексей
Мать ребёнка: Шамарина Павла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Шамарина Павла
Смерть
Неизвестно