Шамарина Павла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Онуфрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1906
Дочь: Калинина Харитонья (Антонина)
Отец ребёнка: Шамарин Евстафий
с. Шамары Свердловской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Шамарин Евстафий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамарин Алексей
Отец ребёнка: Шамарин Евстафий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Шамарин Евстафий
Смерть
Неизвестно