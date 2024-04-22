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Тарасенков Николай Григорьевич

Место рождения

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

07.05.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1836

Отец: Тарасенков Григорий Кирилович

Мать: Тарасенкова Прасковья Андреевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
21.05.1854

Жена: Тарасенкова Пераскева Ивановна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.11.1855

Сын: Тарасенков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Ивановна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.02.1858

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Ивановна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.10.1861

Сын: Тарасенков Павел Николаевич

Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Ивановна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.04.1866

Сын: Тарасенков Трофим Николаевич

Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Ивановна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.02.1869

Дочь: Феодора Николаевна

Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Ивановна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.06.1871

Сын: Тарасенков Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Ивановна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.06.1873

Дочь: Агрипина Николаевна

Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Ивановна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.10.1875

Сын: Тарасенков Роман Николаевич

Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Ивановна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.01.1880

Сын: Тарасенков Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Ивановна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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