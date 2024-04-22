Тарасенков Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения07.05.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1836
Бракосочетание
21.05.1854
Рождение ребёнка
07.11.1855
Сын: Тарасенков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Ивановна
Рождение ребёнка
16.02.1858
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Ивановна
Рождение ребёнка
29.10.1861
Сын: Тарасенков Павел Николаевич
Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Ивановна
Рождение ребёнка
12.04.1866
Сын: Тарасенков Трофим Николаевич
Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Ивановна
Рождение ребёнка
28.02.1869
Дочь: Феодора Николаевна
Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Ивановна
Рождение ребёнка
24.06.1871
Сын: Тарасенков Пётр Николаевич
Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Ивановна
Рождение ребёнка
05.06.1873
Дочь: Агрипина Николаевна
Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1875
Сын: Тарасенков Роман Николаевич
Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1880
Сын: Тарасенков Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Ивановна
Смерть
Неизвестно