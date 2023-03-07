Тарасенкова (Гузиева) Пераскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.10.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1837
Отец: Гузиев Иван
Бракосочетание
21.05.1854
Рождение ребёнка
07.11.1855
Сын: Тарасенков Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Тарасенков Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
16.02.1858
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Тарасенков Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
29.10.1861
Сын: Тарасенков Павел Николаевич
Отец ребёнка: Тарасенков Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Тарасенков Пётр Николаевич
Отец ребёнка: Тарасенков Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
12.04.1866
Сын: Тарасенков Трофим Николаевич
Отец ребёнка: Тарасенков Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
28.02.1869
Дочь: Феодора Николаевна
Отец ребёнка: Тарасенков Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
01.10.1875
Сын: Тарасенков Роман Николаевич
Отец ребёнка: Тарасенков Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
01.01.1880
Сын: Тарасенков Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Тарасенков Николай Григорьевич
Смерть
Неизвестно