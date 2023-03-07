Тарасенкова (Гузиева) Пераскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенкова (Гузиева) Пераскева Ивановна

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Место рождения

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

19.10.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1837

Отец: Гузиев Иван

Мать: Гузиева Татьяна Романовна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
21.05.1854

Муж: Тарасенков Николай Григорьевич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.11.1855

Сын: Тарасенков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Тарасенков Николай Григорьевич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.02.1858

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Тарасенков Николай Григорьевич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.10.1861

Сын: Тарасенков Павел Николаевич

Отец ребёнка: Тарасенков Николай Григорьевич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Тарасенков Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Тарасенков Николай Григорьевич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.04.1866

Сын: Тарасенков Трофим Николаевич

Отец ребёнка: Тарасенков Николай Григорьевич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.02.1869

Дочь: Феодора Николаевна

Отец ребёнка: Тарасенков Николай Григорьевич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.10.1875

Сын: Тарасенков Роман Николаевич

Отец ребёнка: Тарасенков Николай Григорьевич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.01.1880

Сын: Тарасенков Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Тарасенков Николай Григорьевич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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