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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
• Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
355Кардаиловская (Ново-Кардаиловская), стан. казач. Ор. в.при р. Урале.901230010621007Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
152. Кардаиловская (Новая), станица казачья, при реке Урале, дворов 377, жителей 2789, стан. првл. (уездный город в 90 верстах), церковь православная, 2 школы, 4 лавки
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
станица Кардаиловская
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
71858Кардаиловосело51°33'с.ш.53°54'в.д.M-39-024
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53619410101с Кардаиловосело