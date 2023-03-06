Тарасенкова (Михайлова?) Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенкова (Михайлова?) Прасковья Андреевна

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Место рождения

Воронежская губерния

Дата рождения

1813

Дата смерти

09.09.1842

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская губерния
Бракосочетание
26.01.1830

Муж: Тарасенков Григорий Кирилович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Тарасенков Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Тарасенков Григорий Кирилович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.08.1834

Сын: Тарасенков Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Тарасенков Григорий Кирилович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 07.05.1836

Сын: Тарасенков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Тарасенков Григорий Кирилович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Тарасенков Григорий Кирилович

Рождение ребёнка
08.02.1841

Сын: Тарасенков Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Тарасенков Григорий Кирилович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
09.09.1842
Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: апоклепсический удар
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