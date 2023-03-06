Тарасенкова (Михайлова?) Прасковья Андреевна
Место рожденияВоронежская губерния
Дата рождения1813
Дата смерти09.09.1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Воронежская губерния
Бракосочетание
26.01.1830
Рождение ребёнка
1832
Сын: Тарасенков Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Тарасенков Григорий Кирилович
Рождение ребёнка
23.08.1834
Сын: Тарасенков Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Тарасенков Григорий Кирилович
Рождение ребёнка
Около 07.05.1836
Сын: Тарасенков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Тарасенков Григорий Кирилович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Тарасенков Григорий Кирилович
Рождение ребёнка
08.02.1841
Сын: Тарасенков Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Тарасенков Григорий Кирилович
Смерть
09.09.1842
Причина смерти: апоклепсический удар