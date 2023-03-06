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Тарасенков Григорий Кирилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

03.12.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Тарасенков Кирила Козьмин

Мать: Екатерина Косьминина

Бракосочетание
26.01.1830

Жена: Тарасенкова Прасковья Андреевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Тарасенков Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Тарасенкова Прасковья Андреевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.08.1834

Сын: Тарасенков Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Тарасенкова Прасковья Андреевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 07.05.1836

Сын: Тарасенков Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Тарасенкова Прасковья Андреевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Тарасенкова Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
08.02.1841

Сын: Тарасенков Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Тарасенкова Прасковья Андреевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1842

Жена: Тарасенкова Наталья Даниловна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.12.1846

Сын: Тарасенков Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Тарасенкова Наталья Даниловна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Тарасенков Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Тарасенкова Наталья Даниловна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Тарасенков Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Тарасенкова Наталья Даниловна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.12.1854

Сын: Тарасенков Даниил Григорьевич

Мать ребёнка: Тарасенкова Наталья Даниловна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.05.1861

Дочь: Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Тарасенкова Наталья Даниловна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.08.1863

Сын: Тарасенков Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Тарасенкова Наталья Даниловна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
03.12.1880
Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: от чахотки
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