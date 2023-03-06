Тарасенков Григорий Кирилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти03.12.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Тарасенков Кирила Козьмин
Мать: Екатерина Косьминина
Бракосочетание
26.01.1830
Рождение ребёнка
1832
Сын: Тарасенков Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Тарасенкова Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
23.08.1834
Сын: Тарасенков Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Тарасенкова Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 07.05.1836
Сын: Тарасенков Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Тарасенкова Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Тарасенкова Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
08.02.1841
Сын: Тарасенков Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Тарасенкова Прасковья Андреевна
Бракосочетание
1842
Рождение ребёнка
13.12.1846
Сын: Тарасенков Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Тарасенкова Наталья Даниловна
Рождение ребёнка
1848
Рождение ребёнка
1849
Рождение ребёнка
16.12.1854
Сын: Тарасенков Даниил Григорьевич
Мать ребёнка: Тарасенкова Наталья Даниловна
Рождение ребёнка
16.05.1861
Дочь: Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Тарасенкова Наталья Даниловна
Рождение ребёнка
14.08.1863
Смерть
03.12.1880
Причина смерти: от чахотки