Малетина Надежда Котхольдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.?
Дочь: Малетина Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Малетин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовицкая Евгения Анатольевна
Отец ребёнка: Малетин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малетин Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Малетин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малетин Анатолий
Рождение ребёнка
11.04.1972
Отец ребёнка: Малетин Анатолий
Рождение ребёнка
07.04.1980
Дочь: Корнилова Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Малетин Анатолий