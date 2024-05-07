Малетина Надежда Котхольдовна 30.12.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малетина Надежда Котхольдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1953

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.?

Дочь: Малетина Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Малетин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубовицкая Евгения Анатольевна

Отец ребёнка: Малетин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малетин Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Малетин Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малетин Анатолий

Рождение ребёнка
11.04.1972

Сын: Малетин Олег Анатольевич

Отец ребёнка: Малетин Анатолий

Рождение ребёнка
07.04.1980

Дочь: Корнилова Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Малетин Анатолий

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