Малетин Сергей Анатольевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Малетин Сергей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малетин Анатолий

Мать: Малетина Надежда Котхольдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малетин Матвей Сергеевич

Мать ребёнка: Кравченко Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малетина Влада Сергеевна

Мать ребёнка: Кравченко Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малетина Василиса Сергеевна

Мать ребёнка: Кравченко Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Юлия

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