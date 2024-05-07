Малетин Сергей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малетин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кравченко Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малетина Влада Сергеевна
Мать ребёнка: Кравченко Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малетина Василиса Сергеевна
Мать ребёнка: Кравченко Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кравченко Юлия