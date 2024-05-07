Корнилова Ольга Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1980
Отец: Малетин Анатолий
Рождение ребёнка
21.03.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корнилов Александр Александрович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.08.2012
Сын: Корнилов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Корнилов Александр Александрович