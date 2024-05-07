Дубовицкая Евгения Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малетин Анатолий
Рождение ребёнка
22.08.?
Дочь: Дубовицкая Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонин Антон Валентинович
Отец ребёнка: Афонин Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовицкая Мария
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афонин Валентин