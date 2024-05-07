Малетин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.?
Дочь: Малетина Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Малетина Надежда Котхольдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовицкая Евгения Анатольевна
Мать ребёнка: Малетина Надежда Котхольдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малетин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Малетина Надежда Котхольдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.1972
Мать ребёнка: Малетина Надежда Котхольдовна
Рождение ребёнка
07.04.1980
Дочь: Корнилова Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Малетина Надежда Котхольдовна
Смерть
Неизвестно