Малетин Анатолий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМалетин Анатолий

Малетин Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.?

Дочь: Малетина Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Малетина Надежда Котхольдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубовицкая Евгения Анатольевна

Мать ребёнка: Малетина Надежда Котхольдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малетин Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Малетина Надежда Котхольдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малетина Надежда Котхольдовна

Рождение ребёнка
11.04.1972

Сын: Малетин Олег Анатольевич

Мать ребёнка: Малетина Надежда Котхольдовна

Рождение ребёнка
07.04.1980

Дочь: Корнилова Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Малетина Надежда Котхольдовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.