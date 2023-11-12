Самсоненкова Пелагея Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсоненкова Пелагея Романовна

Место рождения

Калужская область Куйбышевский район

Дата рождения

С 1910 по 1913

Дата смерти

02.01.1988

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1910 по 1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Калужская область Куйбышевский район
Рождение ребёнка
10.08.1933

Дочь: Сергунова Антонина Яковлевна

Отец ребёнка: Самсоненков Яков

Рождение ребёнка
05.09.1940

Сын: Самсоненков Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Самсоненков Яков

Рождение ребёнка
12.06.1955

Сын: Самсоненков Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Самсоненков Яков

Рождение ребёнка
12.06.1955

Сын: Самсоненков Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Самсоненков Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненков Леонид Яковлевич

Отец ребёнка: Самсоненков Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненков Юрий Яковлевич

Отец ребёнка: Самсоненков Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самсоненкова Неизвестно

Отец ребёнка: Самсоненков Яков

Смерть
02.01.1988
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