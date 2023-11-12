Самсоненкова Пелагея Романовна
Место рожденияКалужская область Куйбышевский район
Дата рожденияС 1910 по 1913
Дата смерти02.01.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.08.1933
Дочь: Сергунова Антонина Яковлевна
Отец ребёнка: Самсоненков Яков
Рождение ребёнка
05.09.1940
Сын: Самсоненков Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Самсоненков Яков
Рождение ребёнка
12.06.1955
Сын: Самсоненков Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Самсоненков Яков
Рождение ребёнка
12.06.1955
Сын: Самсоненков Павел Яковлевич
Отец ребёнка: Самсоненков Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсоненков Леонид Яковлевич
Отец ребёнка: Самсоненков Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсоненков Юрий Яковлевич
Отец ребёнка: Самсоненков Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самсоненкова Неизвестно
Отец ребёнка: Самсоненков Яков
Смерть
02.01.1988