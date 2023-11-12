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Самсоненков Яков

Место рождения

Калужская область Куйбышевский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.04.1981

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненков Леонид Яковлевич

Мать ребёнка: Самсоненкова Пелагея Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненков Юрий Яковлевич

Мать ребёнка: Самсоненкова Пелагея Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самсоненкова Неизвестно

Мать ребёнка: Самсоненкова Пелагея Романовна

Рождение ребёнка
10.08.1933

Дочь: Сергунова (Самсоненкова) Антонина Яковлевна

Мать ребёнка: Самсоненкова Пелагея Романовна

Рождение ребёнка
05.09.1940

Сын: Самсоненков Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Самсоненкова Пелагея Романовна

Рождение ребёнка
12.06.1955

Сын: Самсоненков Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Самсоненкова Пелагея Романовна

Рождение ребёнка
12.06.1955

Сын: Самсоненков Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Самсоненкова Пелагея Романовна

Смерть
08.04.1981

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