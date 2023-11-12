Самсоненков Яков
Место рожденияКалужская область Куйбышевский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.04.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсоненков Леонид Яковлевич
Мать ребёнка: Самсоненкова Пелагея Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсоненков Юрий Яковлевич
Мать ребёнка: Самсоненкова Пелагея Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самсоненкова Неизвестно
Мать ребёнка: Самсоненкова Пелагея Романовна
Рождение ребёнка
10.08.1933
Дочь: Сергунова (Самсоненкова) Антонина Яковлевна
Мать ребёнка: Самсоненкова Пелагея Романовна
Рождение ребёнка
05.09.1940
Сын: Самсоненков Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Самсоненкова Пелагея Романовна
Рождение ребёнка
12.06.1955
Сын: Самсоненков Петр Яковлевич
Мать ребёнка: Самсоненкова Пелагея Романовна
Рождение ребёнка
12.06.1955
Сын: Самсоненков Павел Яковлевич
Мать ребёнка: Самсоненкова Пелагея Романовна
Смерть
08.04.1981