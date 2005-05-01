Самсоненков Павел Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсоненков Павел Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1955

Дата смерти

?.05.2005

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1955

Отец: Самсоненков Яков

Мать: Самсоненкова Полина

Рождение ребёнка
27.01.1993

Сын: Самсоненков Павел Павлович

Мать ребёнка: Самсоненкова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненков Сергей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.05.2005
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