Самсоненков Павел Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1955
Дата смерти?.05.2005
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1955
Отец: Самсоненков Яков
Мать: Самсоненкова Полина
Рождение ребёнка
27.01.1993
Сын: Самсоненков Павел Павлович
Мать ребёнка: Самсоненкова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсоненков Сергей Павлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.05.2005