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Самсоненков Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1940

Дата смерти

30.01.2008

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1940

Отец: Самсоненков Яков

Мать: Самсоненкова Пелагея Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самсоненкова (Глущенко) Ульяна Семеновна

Рождение ребёнка
15.03.1962

Дочь: Самсоненкова Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Самсоненкова (Глущенко) Ульяна Семеновна

Рождение ребёнка
19.09.1966

Сын: Самсоненков Юрий Иванович

Мать ребёнка: Самсоненкова (Глущенко) Ульяна Семеновна

Рождение ребёнка
25.06.1968

Сын: Самсоненков Александр Иванович

Мать ребёнка: Самсоненкова (Глущенко) Ульяна Семеновна

Смерть
30.01.2008

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