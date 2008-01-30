Самсоненков Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1940
Дата смерти30.01.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1940
Отец: Самсоненков Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1962
Дочь: Самсоненкова Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Самсоненкова (Глущенко) Ульяна Семеновна
Рождение ребёнка
19.09.1966
Сын: Самсоненков Юрий Иванович
Мать ребёнка: Самсоненкова (Глущенко) Ульяна Семеновна
Рождение ребёнка
25.06.1968
Сын: Самсоненков Александр Иванович
Мать ребёнка: Самсоненкова (Глущенко) Ульяна Семеновна
Смерть
30.01.2008