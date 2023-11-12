Самсоненкова (Глущенко) Ульяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсоненкова (Глущенко) Ульяна Семеновна

Место рождения

Украина Черниговская область

Дата рождения

20.09.1935

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсоненков Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
15.03.1962

Дочь: Самсоненкова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Самсоненков Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
19.09.1966

Сын: Самсоненков Юрий Иванович

Отец ребёнка: Самсоненков Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
25.06.1968

Сын: Самсоненков Александр Иванович

Отец ребёнка: Самсоненков Иван Яковлевич

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