Самсоненкова (Глущенко) Ульяна Семеновна
Место рожденияУкраина Черниговская область
Дата рождения20.09.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1962
Дочь: Самсоненкова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Самсоненков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
19.09.1966
Сын: Самсоненков Юрий Иванович
Отец ребёнка: Самсоненков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
25.06.1968
Сын: Самсоненков Александр Иванович
Отец ребёнка: Самсоненков Иван Яковлевич