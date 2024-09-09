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Грузденко Михаил Петрович

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Место рождения

Кутырлы, Колосовский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

06.09.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1906

Отец: Грузденков Пётр

Мать: Худякова Евдокия Павловна

Кутырлы, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грузденко Эдуард Михайлович

Мать ребёнка: Грузденко (Кучеренко) Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грузденко Травий Михайлович

Мать ребёнка: Грузденко (Кучеренко) Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
15.02.1933

Сын: Грузденко Александр Михайлович

Мать ребёнка: Грузденко (Кучеренко) Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
18.04.1943

Сын: Грузденко Николай Михайлович

Мать ребёнка: Грузденко (Кучеренко) Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
18.04.1943

Дочь: Ефременко (Грузденко) Галина Михайловна

Мать ребёнка: Грузденко (Кучеренко) Пелагея Михайловна

Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно

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