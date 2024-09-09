Грузденко Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения06.09.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1906
Отец: Грузденков Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грузденко Эдуард Михайлович
Мать ребёнка: Грузденко (Кучеренко) Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грузденко Травий Михайлович
Мать ребёнка: Грузденко (Кучеренко) Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
15.02.1933
Сын: Грузденко Александр Михайлович
Мать ребёнка: Грузденко (Кучеренко) Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
18.04.1943
Сын: Грузденко Николай Михайлович
Мать ребёнка: Грузденко (Кучеренко) Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
18.04.1943
Дочь: Ефременко (Грузденко) Галина Михайловна
Мать ребёнка: Грузденко (Кучеренко) Пелагея Михайловна
Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно