Ефременко (Грузденко) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефременко (Грузденко) Галина Михайловна

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Место рождения

Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

18.04.1943

Дата смерти

20.12.2000

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1943

Отец: Грузденко Михаил Петрович

Мать: Грузденко (Кучеренко) Пелагея Михайловна

Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
26.03.1965

Дочь: Нестерова (Ефременко) Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Ефременко Виктор Михайлович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
11.12.1968

Дочь: Шилинкова (Ефременко) Викория Викторовна

Отец ребёнка: Ефременко Виктор Михайлович

Смерть
20.12.2000
Екатериновка, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область

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