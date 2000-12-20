Ефременко (Грузденко) Галина Михайловна
Место рождения
Дата рождения18.04.1943
Дата смерти20.12.2000
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1943
Рождение ребёнка
26.03.1965
Дочь: Нестерова (Ефременко) Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Ефременко Виктор Михайлович
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
11.12.1968
Дочь: Шилинкова (Ефременко) Викория Викторовна
Отец ребёнка: Ефременко Виктор Михайлович
Смерть
20.12.2000
Екатериновка, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область