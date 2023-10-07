Грузденко (Кучеренко) Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кучеренко Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грузденко Эдуард Михайлович
Отец ребёнка: Грузденко Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грузденко Травий Михайлович
Отец ребёнка: Грузденко Михаил Петрович
Рождение ребёнка
15.02.1933
Сын: Грузденко Александр Михайлович
Отец ребёнка: Грузденко Михаил Петрович
Рождение ребёнка
18.04.1943
Сын: Грузденко Николай Михайлович
Отец ребёнка: Грузденко Михаил Петрович
Рождение ребёнка
18.04.1943
Дочь: Ефременко (Грузденко) Галина Михайловна
Отец ребёнка: Грузденко Михаил Петрович
Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно