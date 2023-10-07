Грузденко (Кучеренко) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грузденко (Кучеренко) Пелагея Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кучеренко Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грузденко Эдуард Михайлович

Отец ребёнка: Грузденко Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грузденко Травий Михайлович

Отец ребёнка: Грузденко Михаил Петрович

Рождение ребёнка
15.02.1933

Сын: Грузденко Александр Михайлович

Отец ребёнка: Грузденко Михаил Петрович

Рождение ребёнка
18.04.1943

Сын: Грузденко Николай Михайлович

Отец ребёнка: Грузденко Михаил Петрович

Рождение ребёнка
18.04.1943

Дочь: Ефременко (Грузденко) Галина Михайловна

Отец ребёнка: Грузденко Михаил Петрович

Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно

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