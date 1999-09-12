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Грузденко Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1933

Дата смерти

12.09.1999

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1933

Отец: Грузденко Михаил Петрович

Мать: Грузденко (Кучеренко) Пелагея Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грузденко Алла

Рождение ребёнка
27.02.1958

Дочь: Грузденко Надежда Александровна

Мать ребёнка: Грузденко Алла

Рождение ребёнка
12.02.1963

Дочь: Муслимова (Грузденко) Светлана Александровна

Мать ребёнка: Грузденко Алла

Смерть
12.09.1999

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