Грузденко Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1933
Дата смерти12.09.1999
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грузденко Алла
Рождение ребёнка
27.02.1958
Дочь: Грузденко Надежда Александровна
Мать ребёнка: Грузденко Алла
Рождение ребёнка
12.02.1963
Дочь: Муслимова (Грузденко) Светлана Александровна
Мать ребёнка: Грузденко Алла
Смерть
12.09.1999