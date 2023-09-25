Муслимова (Грузденко) Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1963
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1963
Отец: Грузденко Александр Михайлович
Мать: Грузденко Алла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горченева Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Мельников Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Неизвестно
Отец ребёнка: Мельников Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муслимова Ольга
Отец ребёнка: Муслимов Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муслимов Неизвестно