Грузденко Алла
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1933
Дата смерти09.05.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1958
Дочь: Грузденко Надежда Александровна
Отец ребёнка: Грузденко Александр Михайлович
Рождение ребёнка
12.02.1963
Дочь: Муслимова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Грузденко Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.2004