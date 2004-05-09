Грузденко Алла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грузденко Алла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1933

Дата смерти

09.05.2004

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1958

Дочь: Грузденко Надежда Александровна

Отец ребёнка: Грузденко Александр Михайлович

Рождение ребёнка
12.02.1963

Дочь: Муслимова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Грузденко Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грузденко Александр Михайлович

Смерть
09.05.2004
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