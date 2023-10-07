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Грузденко Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1943

Отец: Грузденко Михаил Петрович

Мать: Грузденко (Кучеренко) Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грузденко Неизвестно Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грузденко Михаил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грузденко Валера Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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