Грузденко Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1943
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1943
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грузденко Неизвестно Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грузденко Михаил Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грузденко Валера Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно