Грузденков Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Грузденко Михаил Петрович
Мать ребёнка: не указана
Кутырлы, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Яковлева Зоя Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно