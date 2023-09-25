Грузденков Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грузденков Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Грузденко Михаил Петрович

Мать ребёнка: не указана

Кутырлы, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Яковлева Зоя Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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