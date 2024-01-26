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Сорокин Семён Иванович

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1807

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Сорокин Иван Акимович

Мать: Сорокина Наталья Андреевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Гавриил Семенович

Мать ребёнка: Сорокина Анна Александровна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Анна Александровна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Сорокин Василий Семенович

Мать ребёнка: Сорокина Анна Александровна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Сорокина Агриппина Семеновна

Мать ребёнка: Сорокина Анна Александровна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1846

Сын: Сорокин Иван Семёнович

Мать ребёнка: Сорокина Анна Александровна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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