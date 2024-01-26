Сорокин Семён Иванович
Место рождения
Дата рождения1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Сорокин Иван Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Гавриил Семенович
Мать ребёнка: Сорокина Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Сын: Сорокин Василий Семенович
Мать ребёнка: Сорокина Анна Александровна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Сорокина Агриппина Семеновна
Мать ребёнка: Сорокина Анна Александровна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Сорокина Анна Александровна