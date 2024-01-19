Сорокина Агриппина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Агриппина Семеновна

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1840

Пол

Женский

Отец

1807 г.р.

Мать

1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Сорокин Семён Иванович

Мать: Сорокина Анна Александровна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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