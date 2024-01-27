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Сорокина Анна Александровна

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1811

Дата смерти

1848

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Гавриил Семенович

Отец ребёнка: Сорокин Семён Иванович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Семён Иванович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Сорокин Василий Семенович

Отец ребёнка: Сорокин Семён Иванович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Сорокина Агриппина Семеновна

Отец ребёнка: Сорокин Семён Иванович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1846

Сын: Сорокин Иван Семёнович

Отец ребёнка: Сорокин Семён Иванович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1848
Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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