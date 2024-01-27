Сорокина Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Гавриил Семенович
Отец ребёнка: Сорокин Семён Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Сын: Сорокин Василий Семенович
Отец ребёнка: Сорокин Семён Иванович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Сорокина Агриппина Семеновна
Отец ребёнка: Сорокин Семён Иванович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Сорокин Семён Иванович
Смерть
1848