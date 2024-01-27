Сорокин Гавриил Семенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Прасковья Гавриловна
Мать ребёнка: Сорокина (Ворначева) Неонилла Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Сорокина (Ворначева) Неонилла Дементьевна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Сорокина Матрона Гавриловна
Мать ребёнка: Сорокина (Ворначева) Неонилла Дементьевна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Сорокина Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Сорокина (Ворначева) Неонилла Дементьевна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Сорокина Евфросинья Гавриловна
Мать ребёнка: Сорокина (Ворначева) Неонилла Дементьевна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Рыжова (Сорокина) Наталья Гавриловна
Мать ребёнка: Сорокина (Ворначева) Неонилла Дементьевна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Сорокин Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Сорокина (Ворначева) Неонилла Дементьевна