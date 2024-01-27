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Сорокин Гавриил Семенович

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорокин Семён Иванович

Мать: Сорокина Анна Александровна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Прасковья Гавриловна

Мать ребёнка: Сорокина (Ворначева) Неонилла Дементьевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина (Ворначева) Неонилла Дементьевна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Сорокин Пётр Гаврилович

Мать ребёнка: Сорокина (Ворначева) Неонилла Дементьевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Сорокина Матрона Гавриловна

Мать ребёнка: Сорокина (Ворначева) Неонилла Дементьевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Сорокина Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Сорокина (Ворначева) Неонилла Дементьевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Сорокина Евфросинья Гавриловна

Мать ребёнка: Сорокина (Ворначева) Неонилла Дементьевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Рыжова (Сорокина) Наталья Гавриловна

Мать ребёнка: Сорокина (Ворначева) Неонилла Дементьевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1882

Сын: Сорокин Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Сорокина (Ворначева) Неонилла Дементьевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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