Сорокин Пётр Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Пётр Гаврилович

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1869

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Сорокин Гавриил Семенович

Мать: Сорокина Неонилла Дементьевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1870
Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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