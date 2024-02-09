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Сорокин Пётр Гаврилович
Сорокин Пётр Гаврилович
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Древо
Место рождения
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1869
Дата смерти
1870
Пол
Мужской
Отец
Сорокин Гавриил Семенович
Мать
Сорокина (Ворначева) Неонилла Дементьевна
1847 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец:
Сорокин Гавриил Семенович
Мать:
Сорокина Неонилла Дементьевна
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1870
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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