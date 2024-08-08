Митюгов Михайло Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 оборот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Митюгова) Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Митюгова Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Митюгова Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Митюгова Прасковья Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Калинина (Митюгова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Митюгова Прасковья Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 оборот
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Рябова (Митюгова) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Митюгова Прасковья Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Митюгова Прасковья Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 оборот
Смерть
1816
ГАСО, рев 1834 18об