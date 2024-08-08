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Митюгов Михайло Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Митюгов Иван Федорович

Мать: Митягова Елисавета Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 оборот
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Митюгова) Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Митюгова Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митюгова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Митюгова Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Митюгова Прасковья Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Калинина (Митюгова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Митюгова Прасковья Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 оборот
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Рябова (Митюгова) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Митюгова Прасковья Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Митюгов Сава Михайлович

Мать ребёнка: Митюгова Прасковья Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 оборот
Смерть
1816
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834 18об

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