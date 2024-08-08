Митюгова Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Митюгова) Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Митюгов Михайло Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 оборот
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Митюгова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Митюгов Михайло Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Калинина (Митюгова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Митюгов Михайло Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 оборот
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Рябова (Митюгова) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Митюгов Михайло Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Митюгов Михайло Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 оборот
Смерть
Неизвестно