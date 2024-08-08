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Митюгова Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Смирнов Василий Михайлович

Мать: Смирнова Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Митюгова) Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Митюгов Михайло Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митюгов Михайло Иванович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 оборот
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Митюгова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Митюгов Михайло Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Калинина (Митюгова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Митюгов Михайло Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 оборот
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Рябова (Митюгова) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Митюгов Михайло Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Митюгов Сава Михайлович

Отец ребёнка: Митюгов Михайло Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 оборот
Смерть
Неизвестно

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