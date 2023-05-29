Митягова Елисавета Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1732
Рождение ребёнка
Около 1732
Отец ребёнка: Митюгов Иван Федорович
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 оборот
Рождение ребёнка
Около 1738
Отец ребёнка: Митюгов Иван Федорович
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 2 оборот
Рождение ребёнка
Около 1740
Отец ребёнка: Митюгов Иван Федорович
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 2 оборот
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: (Митягова) Афимья Ивановна
Отец ребёнка: Митюгов Иван Федорович
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 2 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752
Отец ребёнка: Митюгов Иван Федорович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 оборот
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Митягова Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Митюгов Иван Федорович
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 оборот
Смерть
1756