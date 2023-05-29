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Митягова Елисавета Ивановна

Место рождения

Лазаревка, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1756

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лазаревка, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
До 1732

Муж: Митюгов Иван Федорович

Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Митягов Иван Иванович

Отец ребёнка: Митюгов Иван Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 оборот
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Митюгов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Митюгов Иван Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 2 оборот
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Митягов Никифор Иванович

Отец ребёнка: Митюгов Иван Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 2 оборот
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: (Митягова) Афимья Ивановна

Отец ребёнка: Митюгов Иван Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 2 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Митюгов Михайло Иванович

Отец ребёнка: Митюгов Иван Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 оборот
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Митягова Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Митюгов Иван Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 оборот
Смерть
1756
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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